Christophe Bertjens en leider KVC Houtvenne staan voor cruciale week in de strijd om de titel: “Het wordt pittig, maar we zijn er klaar voor”

“De trainer had na het verlies in Sint-Lenaarts om een reactie gevraagd”, zegt Christophe Bertjens. “Thuis werd het onlangs nog 3-2, dus we wisten dat het niet gemakkelijk ging worden op Witgoor. Spelen op gewoon gras bevalt ons ook iets minder. Onze technische kwaliteiten komen nu eenmaal beter tot zijn recht op kunstgras. Wat niet wil zeggen dat we fysiek minder sterk staan. Als het nodig is, kan er ook wel geknokt worden.”

“Freddy Mombongo bracht ons vlak voor de rust op 0-1. Dat was een ideaal moment. Nadien was het een kwestie van de nul op het bord te houden en we hebben al vaker bewezen dat we dat kunnen. Dit was nu toch al onze elfde clean sheet dit seizoen.”

Acht treffers

Christophe Bertjens (30) pikte op het einde ook nog zijn goaltje mee. “Ik ben van nature eerder een nummer tien die graag achter de spitsen zwerft”, klinkt het. “Nu speelt de coach me uit op de rechterflank, waardoor ik iets minder vaak in scoringspositie kom. Dat is niet zo erg, want het gevaar in ons team kan van alle kanten komen. Met zeven doelpunten en acht assists mag ik zeker niet klagen. Dat zijn geen slechte cijfers.”

Twee toppers

Titelfavoriet Houtvenne blijft dus op kop, maar achtervolger Wezel blijft hardnekkig aanklampen. “Dat wil zeggen dat er daar ook heel veel kwaliteit rondloopt”, stelt Bertjens vast. “Als je onze statistieken bekijkt, zouden we inderdaad recht op het kampioenschap moeten afstevenen, maar nu is het nog altijd bikkelen. We staan nu voor een heel belangrijke week met eerst zaterdag de verplaatsing naar Zwarte Leeuw, woensdag de topper tegen Termien en dan komt ook Wezel naar Houtvenne. Dat wordt pittig, maar we zijn er klaar voor.”

“Wij gaan vol voor de titel”, besluit Bertjens “Daar moeten we niet flauw over doen. Het zal dus van onszelf afhangen. Ofwel doen we een uitstekende zaak en wordt de kloof met onze twee concurrenten verder uitgediept, ofwel is alles volgende week terug open. Termien en Wezel gaan sowieso twee cruciale duels worden, maar eerst moeten we natuurlijk wel nog voorbij Zwarte Leeuw zien te geraken. Dat wordt ook weer niet simpel, maar het zou ons wel een goed gevoel kunnen opleveren.”

