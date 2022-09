Chiro Hulshout viert 80ste verjaardag tijdens feestweekend

Op vrijdag 9 september staan er twee fuiven op het programma in de Chirolokalen, Booischotseweg 27 in Hulshout. Vanaf 18 uur is er een kinderfeestje met onder meer een springkasteel en hapjes en drankjes voor de ouders. Om 21 uur begint de Augustfuif. Daarvoor kan je hier tickets kopen. In voorverkoop kosten deze 6 euro, aan de kassa betaal je 8 euro.

Een dag later kan je deelnemen aan de barbecue (tussen 12.30 en 15.30 uur en tussen 16.30 en 19.30 uur). Daarvoor kan je je hier inschrijven. Er is ook een kubbtornooi. Dat vindt plaats achter de kerk van 13 tot 18 uur. Inschrijven kan in teams van maximaal vier leden via het online formulier of via chirohulshoutkubb@gmail.com. Per team betaal je 10 euro. De dag wordt afgesloten met Bar Local vanaf 20 uur. Daar kan je proeven van een 50-tal verschillende bieren.

Op zondag 11 september staat de looptocht ‘Titans of Hilset’ op het programma. Over een parcours van 5 kilometer passeer je in teams van vier personen langs verschillende hindernissen en voer je enkele opdrachten uit. Wie op de meest originele manier verkleed is krijgt bovendien een prijs. Inschrijven kan via chiro-vlottentocht@hotmail.com of via het online formulier. Vanaf 17 uur is er met het chirocafé nog een fijne afsluiter van het feestweekend.

