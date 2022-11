Bloedspoor met DNA verraadt inbreker: “Match via Zweedse databank”

Op 22 oktober 2021 werd geprobeerd in te breken in verschillende werkvoertuigen van de gemeente Hulshout. Bij één van de bestelwagen werd een raam stuk geslagen, maar op het eerste zicht werd er geen buit gemaakt. De 36-jarige L.P. kon uiteindelijk geïdentificeerd als dader. Hij had een bloedspoor achtergelaten op het stukgeslagen glas van de bestelwagen. Het DNA-materiaal in dat bloed kon gelinkt worden met het DNA-materiaal van L.P. dat opgeslagen was in de Zweedse databank. De man is nu bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar.