Digidokter Willy elke tweede donderdag van de maand beschik­baar

Wil je graag meer weten over het gebruik van je computer, tablet of smartphone? Kan je wat hulp gebruiken om je contacten met de bank of een overheidsdienst via smartphone of tablet te regelen? Dan kan je ook elke tweede donderdag van de maand terecht bij Digidokter Willy.