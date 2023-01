Ben Santermans en leider KVC Houtvenne lijden in Sint-Lenaarts hun eerste nederlaag van het seizoen (1-0): “We zullen nog dertien keer tot het uiterste moeten gaan”

“Het moest er ooit eens van komen”, aldus Ben Santermans. “De omstandigheden waren heel moeilijk. Het veld lag vol plassen, dus de scheidsrechter had de partij misschien wel kunnen uitstellen. Nu werd het al snel duidelijk dat het een ware veldslag ging worden. Wij zijn een team dat het moet hebben van ons combinatievoetbal, dus dat speelde niet meteen in ons voordeel. Maar goed, het mag zeker geen excuus zijn. We hebben zelf misschien ook net iets te weinig gebracht.”

Gemiste kans

“Een gelijkspel zou nochtans wel een juiste weergave geweest zijn”, meent Santermans. “Op basis van de beste kansen is de overwinning van Sint-Lenaarts echter wel gerechtvaardigd. Je voelde dat de ploeg die als eerste zou scoren, er dichtbij ging zijn. Kort na de 1-0 kregen wij trouwens nog een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet in. Je hebt zo van die matchen. We hadden die eerste nederlaag uiteraard liever vermeden. Dit is zuur, maar er is zeker geen man overboord.”

Temeer omdat achtervolger Wezel de dag nadien ook met 1-0 onderuit ging op het veld van middenmoter Schoonbeek-Beverst. “Zo zie je maar. In deze competitie is alles mogelijk. Enerzijds kunnen we spreken van een gemiste kans, want we hadden verder kunnen uitlopen. Anderzijds, Wezel is niet op gelijke hoogte gekomen, dus de kloof blijft nog altijd drie punten.”

Topper tegen Termien

“We blijven nog altijd alleen maar naar onszelf kijken”, besluit Santermans. “En deze groep heeft genoeg ervaring om hiermee om te gaan. Volgende zaterdag spelen we thuis tegen Termien, dat ook tot op drie punten genaderd is. Een echte topper dus, waarin we dit verlies moeten zien goed te maken. Als we dezelfde drive van in de heenronde terugvinden, zie ik het zeker wel goedkomen. Maar dat we het niet op bestelling gaan krijgen, is intussen wel duidelijk. Om ons doel te bereiken, zullen we nog dertien keer tot het uiterste moeten gaan.”

