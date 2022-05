BELOOFD IS BELOOFD. Wordt de Booischotseweg nog aangepakt? Wanneer is de nieuwe basisschool klaar? En welke bestemming krijgt de gerestaureerde pastorij van Houtvenne?

Boksen Joyce Van Ee bokst voor de Belgische titel in Sint-Trui­den: “Ik ben een echt bijtertje”

Sint-Truiden maakt zich op voor het boksgala op 30 april. Plaats van gebeuren is één van de zalen van het Lago-Bloesembad met op de affiche vijf amateur- en evenveel profkampen. Het is vooral uitkijken naar de technisch sterke harde puncher Michael Essomba bij de zwaargewichten. Maar top of the bill is Joyce Van Ee die gaat voor de Belgische titel welter tegen de Poolse Bojana Libiszewska.

24 april