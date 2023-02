Antonio Stankov en KVC Houtvenne mogen in Diest geen steken meer laten vallen: “We zijn een reactie verschuldigd”

voetbal derde nationale BMet slechts één op zes in de toppers tegen Termien en Wezel liet KVC Houtvenne onlangs een uitgelezen kans liggen om een stap vooruit te zetten in de titelstrijd. Dus moet het team van coach Ruben Corstjens in de resterende negen duels nog vol aan de bak. Zaterdagavond wacht alweer een verraderlijke trip naar KFC Diest.

Antonio Stankov blikt nog even terug op de gemiste kans. “Met alle respect, maar Termien heeft bij ons weinig of niets laten zien”, aldus de Noord-Macedonische middenvelder. “Als er een ploeg was die het spel wilde maken, waren wij het, maar we gingen wel met 1-2 de boot in. De partij tegen Wezel was anders. Toen hebben we met tien man nog een 0-2-achterstand opgehaald. Dat op zich was dus niet eens zo slecht. In de eerste seizoenshelft hebben we geen enkele match verloren en werd er soms zelfs met zware cijfers uitgehaald. Na de winterstop loopt het nu even iets minder lekker, maar het is zeker niet dat we het voetballen plots verleerd zijn. Die één op zes was inderdaad te weinig. Dat zullen we nu zaterdag moeten zien recht te zetten. We zijn een reactie verschuldigd.”

Gretigheid

Dat weekje rust heeft misschien wel goed gedaan? “Inderdaad. We hebben de kopjes even bij elkaar gestoken en we zijn klaar om een nieuwe start te nemen. Ik heb alvast veel gretigheid gemerkt op training. Ons doel is nog altijd duidelijk: wij willen kampioen worden. Iedereen staat scherp, de motivatie is groot. Er zijn nog negen matchen te gaan, dus alles blijft mogelijk. We staan slechts twee punten achter Wezel, dus we moeten hen onder druk blijven zetten.”

Ex-club

Stankov (31) ruilde in het tussenseizoen de Diestse Warande voor KVC Houtvenne. Hij keert zaterdag dus heel even terug naar zijn vorige werkgever. “Ik heb geen enkel slecht woord te vertellen over KFC Diest”, klinkt het. “Integendeel, ik heb er een heel leuke tijd gehad. We hadden een goed team en we hebben op een haar na de promotie gemist. Het is alleen jammer hoe dat er bepaalde dingen op het einde van het seizoen gelopen zijn, maar goed. Als speler moet je altijd ambitieus zijn. Ik wilde graag nog een stap vooruit zetten en als dan een club als Houtvenne komt aankloppen, moet je niet lang twijfelen. Qua accommodatie en structuur is alles hier prima geregeld. Nu alleen nog de kers op de taart zien te zetten.”

Diest gaat jullie ongetwijfeld ook weer geen geschenken uitdelen? “Diest heeft met een paar nieuwkomers negen op negen gepakt”, stelt ook Stankov vast. “Twee keer met het kleinste verschil, maar dat maakt niet uit. Het zijn de punten die tellen. Of we een open strijd mogen verwachten? Ik denk eerlijk gezegd niet dat Diest zelf het spel gaat maken. Zij gaan de bal eerder aan ons laten en op de counter loeren. Het is dan aan ons om daar een antwoord op te vinden. Wij gaan er alles aan doen om in Diest te winnen. De manier waarop is nu even niet belangrijk.”

