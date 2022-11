Afvalophaling opgeschoven naar volgende week door nationale staking

hulshout/heultje Nieuw openbaar onderzoek rond windmolen­dos­sier in Huls­hout-Heul­tje nadat Luminus plannen wijzigt

Er is een nieuw openbaar onderzoek van start gegaan rond de aanvraag van Luminus om vier windturbines in het industriepark Hulshout-Heultje te bouwen. Dat gebeurt omdat de aanvrager in volle beroepsprocedure de plannen nog wijzigde. Woensdagavond vindt er een nieuwe infovergadering over die gewijzigde plannen plaats.

8 november