Acteurs en regisseurs achterna: op zoek naar de mooiste plekjes uit ‘Pallieter’ in de Zuiderkempen

Nieuw buiten­schrijn­werk voor turnzaal en school in Schriek

De turnzaal en enkele andere lokalen van de vrije basisschool in Schriek krijgen nieuw buitenschrijnwerk, dat deelt het schepencollege van Heist-op-den-Berg mee. “Doel van de werken is het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw. Er worden nieuwe ramen geplaatst in de turnzaal, refter, kleedkamer en vroegere conciërgewoning. Het lokale bestuur plant de uitvoering van de werken tijdens de schoolvakantie wanneer er geen lessen plaatsvinden en ook geen zomerkampen van Sport en Jeugd. De werken zullen voltooid worden in de loop van augustus", klinkt het.