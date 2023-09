17-jarige Cathalina uit Bertem wint prijs voor beste acteerpres­ta­tie op filmfesti­val in Venetië: “Alsof ik net ben wakker geworden uit een droom”

Je bent 17 jaar jong en je wil wat…In het geval van Cathalina Geeraerts uit Bertem is dat een acteercarrière en de getalenteerde jongedame is goed op weg om haar droom waar te maken. Zopas keerde ze terug van het filmfestival in Venetië met de ‘Bisato d’Oro Award’ op zak: “Op de schoolbanken in Sancta Maria in Leuven ben ik geen filmster, maar op de rode loper moest ik wel handtekeningen uitdelen. Het was een beetje een waas in mijn hoofd”, vertelt Cathalina.