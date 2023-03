Zijn de huurprijzen in Huldenberg bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Politie roept op gewestwe­gen naar Brussel vrijdag te vermijden

Vrijdag tussen 9 en 11 uur trekt een colonne van enkele honderden tractoren door de regio Leuven op weg naar Brussel. Ze zullen zich verplaatsen langs de gewestwegen N2 en N3. De politiediensten roepen dan ook op om de omgeving van deze assen in het hele arrondissement Leuven in die tijdspanne te vermijden. Wie zich toch langs deze wegen moet verplaatsen, kan best tijdig vertrekken of gebruikmaken van alternatieven zoals de fiets of het openbaar vervoer. De politie zal de doortocht van de tractoren op strategische kruispunten in het oog houden.