Workshop ‘Ketchup is een groente’ leert ouders en kinderen gezond koken

Leuven KU Leuven zet verwarming in gebouwen af na 17 uur

De KU Leuven gaat deze winter de verwarming in gebouwen afzetten na 17.00 uur, behalve wanneer er ‘s avonds nog activiteiten aan de gang zijn. Dat zegt rector Luc Sels donderdagavond bij de regionale televisiezender ROBtv en bevestigt de woordvoerder van de universiteit. In het algemeen wordt de temperatuur verlaagd naar 19 graden, zoals in federale overheidsgebouwen ook gedaan wordt.

22 september