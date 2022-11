Wil jij op de cover van het gemeenteblad staan? In Huldenberg kan het

Leuven Leuvense Mobipunten trekken internatio­na­le aandacht: “20 Europese steden kwamen kijken hoe we het aanpakken en het zijn niet van de minsten”

Bijzondere dag in Leuven want liefst 20 Europese steden kwamen met eigen ogen kijken hoe de universiteitsstad de ‘shift’ van de wagen naar de fiets en het openbaar vervoer in een stroomversnelling heeft gebracht. Onder hen enkele grootsteden zoals Madrid, Rome en München. “Het is uiteraard fijn dat we een voorbeeld zijn voor andere steden, maar het werk is nog niet af. Zo breiden we in 2023 de vloot van elektrische deelbakfietsen nog gevoelig uit”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

28 november