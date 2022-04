Werken aan Leuvensebaan gaan nieuwe fase in

Huldenberg Eerste houthaksel­dam van Vlaanderen staat in Huldenberg: “Belangrij­ke maatregel tegen erosie”

In Huldenberg is in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een houthakseldam geplaatst aan het knelpunt ter hoogte van de Zavelstraat. Die zal ervoor zorgen dat de afstromende modder uit de waterlopen wordt gehouden en het veld beschermd wordt. “We zijn tevreden dat we kunnen meewerken aan een oplossing voor het erosieprobleem op ons perceel”, vertelt landbouwer Bert Dumortier.

7 april