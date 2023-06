WEER. Vanochtend kans op helder weer in Huldenberg

Van Kapitein Winokio tot Mama’s Jasje: Nerorock maakt affiche voor jong en wat ouder bekend

Op zondag 17 september is het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart opnieuw het decor van Nerorock, dat in het kader van het Druivenfestival georganiseerd wordt. Inmiddels heeft de organisatie de line-up vrijgegeven. Zowel jong als oud komt er aan zijn trekken.