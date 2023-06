WEER. Heldere ochtend in Huldenberg

RESTOTIP. Brasserie Parkheide kreeg grondige renovatie: “Nu is het heel het jaar door terrasjes­weer”

Brasserie Parkheide is net als zaakvoerder Carlo Mouton (50) decennialang een gevestigde waarde in Tremelo. Na een lange renovatiestop heropende de zaak terug met een verfrist interieur én een nagelnieuw overdekt terras. Eén zekerheid is er altijd geweest: het niet te versmaden menu met kraakverse klassiekers. “De steak met pepersaus van cognac en Ricard blijft mijn favoriet”, verklapt Carlo zijn suggestie.