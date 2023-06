WEER. Helder weer in Huldenberg vanochtend

Jaar na mysterieu­ze drievoudi­ge moord woont Kevin (27) in het huis waar zijn mama en broer gruwelijk stierven: “Met één iemands dood kan ik mij wél verzoenen”

Een bloedveeg aan de muur in de inkomhal: ze herinnert aan de horror die er zich een jaar geleden in Kessel-Lo heeft afgespeeld. In het ouderlijk huis van Kevin Piette (27) werden drie mensen neergestoken, onder wie zijn moeder en broer. Tot op vandaag blijft de drievoudige moord onopgehelderd. Intussen woont Kevin wél opnieuw in het huis. “Om hen trots te maken.” Kevin blikt met met ons terug op de vreselijke feiten. “Voor mij is er maar één dader.”