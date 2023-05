WEER. Helder weer in Huldenberg vanochtend

Belgische primeur: UZ Leuven bestraalt patiënt voor het eerst op het hart om ritmestoor­nis­sen te verhelpen

In UZ Leuven is onlangs een eerste patiënt met een levensbedreigende hartritmestoornis op het hart bestraald. De techniek vergaarde al positieve resultaten in het buiteland, maar werd nu voor het eerst ook in België toegepast.