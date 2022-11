Vijgen na Pasen? Huldenberg wil inwoners betrekken bij verdere verloop van aanleg nieuwe sportterreinen, maar een deel van hen richt actiecomité op: “Nú krijgen we inspraak? Ons vertrouwen is weg”

HuldenbergDe locatie voor de nieuwe buitensportterrein van Huldenberg is sinds september officieel. Het gemeentebestuur wil de bewoners nu betrekken bij de inplanting ervan en de mobiliteit, maar dat lijkt voor sommigen vijgen na Pasen. Een veertigtal inwoners heeft zich dan ook verenigd in Actiecomité De Vlamoven. “Er is tot nu toe nauwelijks gecommuniceerd over alle plannen en eigenlijk hebben wij maar weinig vertrouwen in dit participatietraject”, vertelt Johan van Elsen (51).

Op de gronden tussen de Nijvelsebaan en de Zavelstraat in Huldenberg komt een nieuwe site voor buitensporten. Dat keurden alle fracties van de gemeenteraad eind september goed en er wordt nu een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt dat de nieuwe bestemming vastlegt. Vanaf 7 november tot 12 januari kan iedereen de startnota van dat RUP raadplegen op de website of in het gemeentehuis.

Quote Als dit project realiteit wordt dan zal ik moeten verhuizen voor mijn welzijn en dat van al mijn dieren, maar volgens verschil­len­de vastgoedma­ke­laars zal mijn woning tot 20% in waarde dalen Johan van Elsen

“De zoektocht naar een geschikte locatie startte met de vraag van lokale voetbalclub OHR om de bestaande voetbalsite uit te breiden”, stelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. “Die ligt nabij het dorpscentrum, een groot voordeel. Maar met maar liefst zeshonderd actieve leden barst de club uit haar voegen wordt de site gewoonweg te klein. Het reliëf en de aanwezigheid van een trage weg maken het bovendien onmogelijk om uit te breiden. De nieuwe sportterreinen komen tussen de Nijvelsebaan, de Stroobantsstraat en de Zavelstraat. Het gaat om 6,7 ha dat wordt omgevormd tot recreatiegebied. Het verlies aan landbouwgrond zal gecompenseerd worden: er staat een grondruil gepland met de terreinen op het Kerkeveld in Neerijse die als gebieden voor openbaar nut zijn ingekleurd én het woonuitbreidingsgebied in Neerijse wordt permanent agrarisch gebied. Op die manier komt er netto zelfs landbouwgebied bij.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwe sportterreinen komen tussen de Nijvelsebaan, de Stroobantsstraat en de Zavelstraat. Het gaat om 6,7 ha dat wordt omgevormd tot recreatiegebied. © Vertommen

Concreet gaat het momenteel over twee voetbalterreinen en een kleiner oefenveldje voor OHR. “Daar horen uiteraard omkleedruimtes, een kantine en een tribune bij. Welke vorm en welke grootte die moeten krijgen, ligt open”, vervolgt Vangoidtsenhoven. “Daarnaast kregen we ook vragen naar een loopomloop en infrastructuur voor 3x3 basketbal. We gaan nu een breed participatietraject opstarten om op die manier zowel omwonenden als de brede bevolking inspraak te geven in het project. Het Paraadt-burgerpanel zal bestaan uit 21 inwoners en zij krijgen de kans om het bestuur bij te staan in de keuze van de sporten, de inplanting van het terrein en de mobiliteit errond.”

Actiecomité De Vlamoven

Een veertigtal inwoners heeft zich ondertussen verenigd in Actiecomité De Vlamoven. Er heerst grote ongerustheid over het project van het gemeentebestuur. “Wij zien dit absoluut niet zitten,” zegt buurtbewoner Johan van Elsen (51). “Er is tot nu toe nauwelijks gecommuniceerd over alle plannen en eigenlijk hebben wij maar weinig vertrouwen in dit participatietraject. Zij gaan namelijk bepalen wie daaraan deelneemt. Om eerlijk te zijn vind ik het allemaal heel achterbaks en schijnheilig. Er was eerst sprake van 3 ha, nu is het plots al 6,7 ha waardoor heel veel buurtbewoners overlast zullen ondervinden. Als dit project realiteit wordt dan zal ik moeten verhuizen voor mijn welzijn en dat van al mijn dieren, maar volgens verschillende vastgoedmakelaars zal mijn woning tot 20% in waarde dalen. Wij zitten momenteel met de handen in het haar.”

Geïnteresseerden voor het participatietraject kunnen zich kandidaat stellen vóór 1 december 2022 via het online formulier, met een mailtje naar participatie@huldenberg.be of op 02 302 42 56. De startvergadering staat gepland op donderdag 15 december in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook bij het participatiemoment voor het RUP op 16 november vind je meer info over dit participatietraject.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.