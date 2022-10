Twee inzittenden naar ziekenhuis na klap tegen boom

Leuven Leuvens onderzoek stelt gerust: “Anesthesie tijdens zwanger­schap niet schadelijk voor de baby.”

Hoewel ingrepen en anesthesie of verdoving tijdens zwangerschappen zoveel mogelijk vermeden wordt, moet 1 procent van de vrouwen toch een dringende ingreep ondergaan. Tot nu was niet duidelijk wat het effect van verdoving was op de hersenontwikkeling van de baby. Onderzoek van artsen in UZ Leuven wijst nu voor het eerst uit dat er geen significant verband is tussen de twee.

