Tien nieuwe betaalbare en energiezuinige huurwoningen in Huldenberg: “Innovatieve technieken zorgen voor een fikse besparing”

Woonproject ’t Veldeke is gelegen in een natuurrijke omgeving, vlak naast Gemeentelijke Basisschool Spring in Sint-Agatha-Rode, waar het rustig wonen is in een groene omgeving. Achteraan de site bevindt er zich een bos dat doorloopt langs de achterkant van de school en langs de velden. Het project dat nu werd gerealiseerd telt twee bovengrondse bouwlagen met in totaal acht sociale huurappartementen en twee Vlabinvest-huurappartementen. ​​Het gaat om woningen met één tot vier slaapkamers en, naast een privé tuin of terras, wordt er achter het gebouw een openbare speelzone aangelegd voor alle bewoners. Op 150 meter van de site is er ook een bushalte.

Quote Betaalbaar wonen is een uitdaging voor vele gezinnen, zeker in gemeenten dicht bij Brussel Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen en voorzitter van Vlabinvest

“De gemeente droeg bij aan het project door op onze eigen gronden boringen toe te laten die nodig zijn voor het gebruik van geothermie”, ​ zegt Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg. ​“​Geothermische warmte is een duurzame warmtebron die ervoor zorgt dat de energiekost voor verwarming en koeling van de appartementen heel laag gehouden wordt.”

Tien nieuwe betaalbare huurwoning worden ingehuldigd in Huldenberg.

​​​“De geothermie zorgt voor een zeer lage energiefactuur voor de huurder. Zeker in combinatie met de zonnepanelen. Dat is zeer belangrijk voor onze huurders. Niet enkel via de huurprijs, maar ook via innovatieve technieken zorgen we voor een fikse besparing”, zegt Mark Van Roy, voorzitter van Elk Zijn Huis. ​

​“Wel moeten we vaststellen dat dergelijke technieken niet goedkoop zijn. De besparing is voor de huurder, de kostprijs voor de woonmaatschappij. Daar is een betere spreiding nodig. Door een deel van de besparing voor de huurder door te rekenen in de huur zouden we op meer plaatsen dergelijke oplossingen kunnen aanrijken”, vult Björn Mallants, algemeen directeur van Elk Zijn Huis, aan.

​Betaalbaar wonen in eigen streek

De tien appartementen worden verhuurd met een korting op de markthuurwaarde. De huurprijzen zijn vastgelegd op 579 en 680 euro voor de Vlabinvest-appartementen. Voor de sociale huurappartementen wordt de korting berekend op basis van het inkomen, de waarde en het aantal personen ten laste. Hierdoor blijven ze betaalbaar voor gezinnen met een laag tot gemiddeld inkomen. “Want betaalbaar wonen is een uitdaging voor vele gezinnen, zeker in gemeenten dicht bij Brussel”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen en voorzitter van Vlabinvest. “Via de voorrangsregeling van Vlabinvest krijgen kandidaten die geboren en getogen zijn in Huldenberg of omstreken een streepje voor en kunnen ze blijven wonen in hun eigen streek”.

