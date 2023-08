Leuvense Ecozone voor pakjes is de kampioen van Vlaanderen: “Samen met bpost beslist om groene bedeling verder uit te breiden”

Sinds april 2022 is de Leuvense Ecozone - een initiatief van de stad Leuven en bpost - een feit. Anderhalf jaar later is duidelijk dat de Ecozone in Leuven een succes is: “Van de top vijf van meest gebruikte pakjesautomaten in de Vlaamse centrumsteden staan er vier op Leuvens grondgebied”, aldus de Leuvense schepenen David Dessers (Groen) en Johan Geleyns (CD&V). Blijft de vraag: wat levert dat op in CO2-reductie?