Prijzen voor woning in Huldenberg stijgen fors

LEUVEN Oeps. Leuvens restaurant rekent klanten 1.000 euro te veel aan en is nu op zoek naar onfortuin­lijk gezin: “We zijn van onze stoel gevallen”

Bij restaurant ViaVia langs de Naamsesteenweg in Heverlee zijn ze afgelopen weekend even geschrokken. Een gezin dat er vrijdagavond dineerde, werd 1.000 euro te veel aangerekend. De onfortuinlijke familie is nog niet gevonden.

19 september