Pilootproject gaat natuurlijke waterbronnen herstellen in drie gemeenten: “We moeten veel zorgzamer met deze natuurlijke rijkdom omgaan”

Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse gaan hun natuurlijke waterbronnen herstellen door middel van een pilootproject, dat kadert in hun kandidatuur om uit te groeien tot een Nationaal Park . Dit project heeft positieve effecten voor de waterkwaliteit, minder wateroverlast en een meer klimaatbestendig landschap tot gevolg. ​“De extreme hitte en droogte van de voorbije zomers maakt ons duidelijk dat we veel zorgzamer om moeten gaan met de natuurlijke rijkdom water”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

​De aanwezigheid van talrijke natuurlijke bronnen kenmerkt de regio van de Brabantse Wouden. Door de verstedelijking en de komst van het ondergronds waternetwerk werden vele van deze bronnen overbouwd, gedraineerd of aangesloten op de riolering. Hierdoor verdunnen ze het rioolwater sterk waardoor dit veel moeilijker te zuiveren is. Ook gebruiken de bronnen een deel van de rioolcapaciteit waardoor de riolen bij hevige regenbuien sneller vuil water overstorten naar de natuurlijke waterlopen. ​Een herstel en afkoppeling van bronnen is omwille van waterkwaliteit dan ook belangrijk. “De extreme hitte en droogte van de voorbije zomers maakt ons duidelijk dat we veel zorgzamer om moeten gaan met de natuurlijke rijkdom water”, zegt minister Zuhal Demir. “We voorzien voor dit project een subsidie van 1.307.230 euro

​Bronwater terug gebruiken in Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse

Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud en de tussenliggende natuurgebieden zijn kandidaat om dit jaar samen uitgroeien tot een groot Nationaal Park om de natuur beter te kunnen beschermen en versterken. Het pilootproject ‘Herbronnen in de Brabantse Wouden’ omvat de heraanleg van het centrumplein in Huldenberg, de inrichting van een bronloop in de Beekstraat in Neerijse, de herwaardering van bron Pier Slot in Sint-Joris-Weert en het herstel van twee bronlopen in Terlanen. Minister Zuhal Demir (N-VA) voorziet een subsidie van 1.307.230 euro.

​“Het bronwater dat ter hoogte van de Beekstraat in Neerijse op verschillende plaatsen uit de aanwezige keermuur stroomt en dan in de riolering verdwijnt, koppelen we af”, zegt Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg. “Een toekomstige bronloop brengt al dit water samen en verbindt het terug met de IJsevallei. Het water zetten we in om ook de inwoners meer met elkaar te verbinden door het bronwater via een pomp opnieuw ter beschikking te stellen en als basis te gebruiken voor de inrichting van een waterspeeltuin ter hoogte van de Prins de Bethunelaan. Daarnaast zal de brouwerij De Kroon met behulp van een warmtepomp het bronwater aanwenden voor de productie van warm water en de verwarming van het belevingscentrum”.

Quote Een bron met zuiver water heeft ook een grote symbool­waar­de in ons toekomstig Nationaal Park Brabantse Wouden Bart Meuleman, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos

“We beheren al gekende bronnen, zoals de Minnebron aan het Zoet Water. De werken die we binnen dit project aan Pier Slot voorzien kunnen voor Sint-Joris-Weert een vergelijkbare waarde hebben. Tegelijk heeft een bron met zuiver water een grote symboolwaarde in ons toekomstig Nationaal Park Brabantse Wouden”, zegt Bart Meuleman, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos.

“De vier projecten vormen een voorbeeld voor toekomstige afkoppelingsprojecten”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Samen met De Watergroep en de gemeenten van het strategisch project zetten we in op de inventarisatie van de bronnen om dit waardevolle water ook op andere plaatsen in de toekomst aan te wenden in de strijd tegen de droogte. Voor dit inventarisatieproject dragen de provincie en De Watergroep elk 50.000 euro bij.”

De ‘waterbatterij van Vlaanderen’

De watervoerende laag in de Brusseliaanzanden voedt de bronnen in de Brabantse Wouden permanent. Doordat deze laag rust op een ondoorlatend kleipakket fungeren deze Brusseliaanzanden als een reusachtige wateropslag. Een echte ‘waterbatterij’. ​ Die, vooral in de winter, moet opgeladen worden om ze, vooral in de zomer, te kunnen gebruiken. Het herstellen van de voeding van deze waterbatterij vormt één van de speerpunten van kandidaat Nationaal Park Brabantse Wouden.

Quote Het herstellen van bronnen binnen het Walden project is een eerste waardevol­le stap binnen de ambitieuze waterher­stel­aan­pak van de Brabantse Wouden Bart Vercoutere van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

​“Daartoe is een landschapsbreed waterbeheer vereist, waarbij we ernaar streven dat elke druppel infiltreert en zo de waterbatterij voedt”, vult Bart Vercoutere van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, aan. “Dit vereist een doorgedreven ontharding in het bewoond gebied en een verbetering van de bodemstructuur in de onverharde ruimte. Structuurrijke bodems, vol organisch leven, infiltreren immers veel beter. Ze zullen er in de toekomst voor zorgen dat onze waterbatterij gevoed wordt met de schaarsere maar wel hevigere neerslag die we kunnen verwachten. En dat erosie en modderstromen zoveel als mogelijk ingeperkt worden. Het herstellen van bronnen binnen het Walden project is een eerste waardevolle stap binnen de ambitieuze waterherstelaanpak van de Brabantse Wouden”.

