Ottenburgse feesten gaan door op 1 mei

LEUVEN Twee jaar cel voor Nederlan­der die studente (19) verkracht in buurt van Oude Markt

Een 19-jarige Antwerpse vrouw werd in maart 2018 verkracht in de buurt van de Oude Markt in Leuven. Via een DNA-match kon de dader gevonden worden. De Nederlander (28) kreeg twee jaar cel.

25 april