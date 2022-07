Op 4 augustus draait alles rond geuren in de bib van Huldenberg

Vlaams-Brabant Algemeen captatie­ver­bod in Vlaams-Bra­bant

Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit werd vanmiddag beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. Gisteren kwam de Vlaamse adviesgroep droogte reeds vervroegd samen om de huidige toestand met betrekking tot droogte en waterschaarste te bespreken. De adviesgroep stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.

15 juli