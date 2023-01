Ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) schrapt vergunning voor exploitatie zandgroeve in Neerijse: “We zijn enorm ontgoocheld”

Zandgroeve Kerkeveld in Neerijse blijft de gemoederen verhitten. De 18 hectare grote zandgroeve, gelegen tussen de Langestraat, Kleine Puystraat en Ganzemansstraat, sloot uiteindelijk in 2017 na veel juridisch getouwtrek tussen bouwbedrijf De Kock, toenmalig minister van Milieu Joke Schauvliege en de Raad van State. Sindsdien probeert het bouwbedrijf opnieuw een vergunning te krijgen voor het exploiteren van de zandgroeve. In januari 2022 werd een nieuw project voorgesteld en afgelopen zomer verleende de provincie een vergunning aan bouwbedrijf De Kock. Dat viel niet in goede aarde bij actiecomité Kerkeveld, waarop zij beroep aantekenden. “Er zouden nog altijd meer dan honderd vrachtwagens per dag in smalle rustige straten, zonder fietspad en met gevaarlijke bochten, rijden. Dertig minuten voor en na de schooluren zal er niet gereden worden, maar het blijft een heel gevaarlijke en onleefbare situatie voor de buurtbewoners. Dat kan je echt niet maken en daarom hebben we beroep aangetekend. Minister Zuhal Demir (N-VA) zal nu een beslissing moeten nemen en we verwachten dat zij consequent zal zijn in haar beleid”, vertelde Peter Singulé.

Effecten op mens en milieu

Het actiecomité krijgt nu gelijk van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA): zij vernietigde in december de vergunning van bouwbedrijf De Kock. “De hinder en de effecten op mens en milieu, en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt”, klinkt het.

Quote We hadden een sterk dossier dat rekening hield met alle elementen zoals de omwonenden, verkeers­vei­lig­heid, de natuur en het landschap. Daarom dat de provincie ons ook een vergunning had verleend. Marijke De Kock

“Natuurlijk zijn we heel blij met deze beslissing van minister Demir”, vertelt Peter Singulé. “De problemen blijven exact hetzelfde. De wegen zijn hier niet gemaakt om zoveel extra zwaar vervoer op te vangen. Het zou ongelofelijk veel geluidsoverlast veroorzaken en daarbij heel gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers. Na bijkomend onderzoek blijkt nu ook dat de vroedmeesterpad hier in de omgeving leeft. Dat is een beschermde diersoort en wat de firma hier van plan is met de zandgroeve zou een bedreiging zijn voor hun habitat. Bouwbedrijf De Kock kan nu naar de raad van vergunningsbetwisting stappen, maar we zullen dit dossier blijven aanvechten zolang het moet.”

Ontgoocheling

Bouwbedrijf De Kock reageert bijzonder teleurgesteld op de beslissing van minister Demir. “We zijn enorm ontgoocheld”, vertelt zaakvoerder Marijke De Kock. “We hadden een sterk dossier dat rekening hield met alle elementen zoals de omwonenden, verkeersveiligheid, de natuur en het landschap. Daarom dat de provincie ons ook een vergunning had verleend. We hebben niet de kans gehad dit verder toe te lichten bij minister Demir. We beraden ons nu over onze volgende stap. Het kan zijn dat we naar de raad van vergunningsbetwisting gaan, maar ik weet niet of we nog hoop kunnen koesteren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.