Oekraïense oorlogsvluchtelingen worden ondergebracht in tiny houses

‘Wonen in eigen Streek’ dreigt uit te lopen op een sisser: weinig enthousias­me bij besturen om financieel bij te springen bij aankoop van eigen woning

Is wonen in Vlaams-Brabant nog betaalbaar voor een modaal gezin? Het wordt alvast steeds moeilijker voor veel (jonge) koppels om een eigen woning aan te kopen maar het decreet ‘Wonen in eigen streek’ moet tegemoet komen aan die problematiek. Bedoeling is dat een stad of gemeente de helft van de grondprijs voor haar rekening neemt maar veel enthousiasme is er niet bij de steden en de gemeenten. Al houdt Leuven een slag om de arm.