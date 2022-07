Nog maar eens phishingmails in Huldenberg: dit keer in naam van de burgemeester

Huldenberg Bib organi­seert workshop T-shirt bedrukken

Goed nieuws voor wie later graag ontwerper wil worden, want in de bibliotheek van Huldenberg kan je binnenkort deelnemen aan een workshop om je eigen T-shirt of draagzak te bedrukken. Je mag het ontwerp helemaal zelf in elkaar steken. Aan het einde van de dag ga je naar huis met een uniek stuk textiel.

21 juni