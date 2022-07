Nog de hele maand lang meespeuren naar de Schatten van Vlieg in Huldenberg

Schaarbeek Op huizen­jacht in... Schaarbeek: “Heel familie­vrien­de­lij­ke buurt waar toch stadsge­voel heerst”

Op zoek naar een nieuwe stek in het Brusselse, of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we de wijk rond het Schaarbeekse Josaphatpark, een familievriendelijke buurt waar het rustige vertoeven is.

1 juli