Nieuwe locatie voor sportterreinen goedgekeurd, tot grote ongerustheid van buurt: “Hoe groot wordt het allemaal? Het bestuur vertelt ons niéts, dus wij maken ons grote zorgen, ja”

De kogel is door de kerk: na een lange zoektocht komt er een nieuw buitensportterrein tussen de Nijvelsebaan, de Stroobantsstraat en de Zavelstraat in Huldenberg. De gemeenteraad keurde de nieuwe locatie donderdagavond unaniem goed, maar gemor in de zaal verraadde een diepe onenigheid tussen buurtbewoners en het gemeentebestuur van Huldenberg. Tijdens de anders zo rustige Huldenbergse gemeenteraad daagden een vijftigtal buurtbewoners op met veel vragen en om hun bezorgdheid te uiten over de nieuwe locatie.

Rustig in het groen

“Eigenlijk weten wij van niets”, vertelt Johan van Elsen. De Huldenbergenaar woont naast het veld waar de nieuwe sportterreinen komen en treedt op als spreekbuis voor tal van buurtbewoners langs de Nijvelsebaan, de Stroobantsstraat en de Zavelstraat. “Pas enkele dagen hebben we een oproep gelanceerd om donderdagavond samen te komen tijdens de gemeenteraad en dat er ongeveer 50 buurtbewoners aanwezig waren wil veel zeggen. Wat we wel weten is dat de locatie officieel is goedgekeurd en daar zijn we van aangedaan. We vrezen voor veel geluidsoverlast in onze rustige buurt. Enkele mensen hebben amper een jaar geleden hier hun woning gekocht om rustig in het groen te wonen. Dat het gemeentebestuur nu deze plannen heeft is serieus verschieten. Het bestuur vertelt ons ook niets. Er komen twee voetbalvelden en een ‘trappelveldje’, maar komt er ook een grote tribune? Padelvelden? Een basketbalveld? Een parking voor honderden wagens? We maken ons grote zorgen en veel informatie krijgen we niet. We gaan zoveel mogelijk actie voeren om dit tegen te houden.”

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven heeft begrip voor de bezorgdheden voor de buurtbewoners. “Maar de locatie is nu wel officieel”, vertelt hij. “Huldenberg heeft echt nood aan nieuwe buitensportterreinen en na een lange zoektocht is dit als geschikte locatie uit de bus gekomen. Het gewestplan moet echter nog gewijzigd worden en er komt natuurlijk nog een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het enige dat momenteel vaststaat is dat er twee voetbalterreinen komen en een kleiner oefenveldje. Daarnaast hebben we ook een aanvraag voor een 3x3 basketbalterrein binnengekregen, maar daar is nog geen beslissing over gevallen. Padelvelden? Daar is zelfs nog geen sprake van geweest, maar ik denk niet dat dat een goed plan is. Padel kan voor te veel geluidsoverlast zorgen. Een kantine, tribune en parking: daar is allemaal nog niet over gesproken.”

Quote Het bestuur vertelt ons ook niets. Er komen twee voetbalvel­den en een ‘trappel­veld­je’, maar komt er ook een grote tribune? Padelvel­den? Een basketbal­veld? Een parking voor honderden wagens? We gaan zoveel mogelijk actie voeren om dit tegen te houden Bewoner Johan van Elsen

Het gemeentebestuur gaat nu een participatietraject opstarten. “We willen de buurtbewoners zoveel mogelijk betrekken in het proces”, vervolgt Vangoidtsenhoven. “We willen luisteren en rekening houden met alle bezorgdheden en de mogelijke geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken. Onze 600 voetballers in de gemeente hebben echter nood aan nieuwe infrastructuur en deze locatie is daarvoor heel geschikt. Voor de realisatie ervan mikken we op 2025-2026.”

