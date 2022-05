Nieuw regenboogpad zet boodschap van verdraagzaamheid in de kijker: “Huldenberg is een warme gemeente waar iedereen welkom is”

“Het is fijn dat het bestuur hier ook meteen voor open stond en actie ondernam”, vertelt initiatiefneemster Julie Willems, de voorzitter van de jeugdraad in Huldenberg. “Ik werk in het jeugdwerk en daar besteden we ook enorm veel aandacht aan diversiteit, iets wat vandaag de dag heel belangrijk is. Iedere jongere (maar ook oudere natuurlijk) moet zichzelf kunnen zijn. Jammer genoeg is er vandaag de dag nog altijd geweld of durven mensen niet zijn wie ze willen zijn. Ik hoop dat dit een sterk signaal is om dit als gemeente uit te stralen en er nog veel initiatieven na dit mogen volgen.”

Iedereen welkom

‘Huldenberg is goed om te wonen en fijn om te komen.’ Zo klinkt de missie en visie van Huldenberg. “Ik vind dat we mogen benadrukken of een signaal geven dat Huldenberg een warme gemeente is waarin iedereen welkom is en zichzelf mag zijn”, vervolgt Julie. “Veel gemeenten gaven hier de voorbije jaren al aandacht aan door een regenboogzebrapad te schilderen, maar Huldenberg had nog niets. Het zou fijn zijn om dit in de komende jaren door te trekken naar iedere deelgemeente, of om er zelfs op andere manieren extra aandacht aan besteden. Aan het gemeentehuis hangt wel al enkele jaren een regenboogvlag, maar we kunnen een sterker signaal geven als gemeente.”