Natuurpunt zet vroedmeesterpad in de kijker

Natuurpunt verzette al heel wat werk voor de padjes. Nu is het tijd om al die acties en de diertjes in de kijker te zetten. Zo zijn er wandelingen met of zonder gids in de zandgroeve om de zeldzame soort en haar leefgebied te ontdekken. Je bent er welkom op 11 juni vanaf 17 uur voor een tocht langs het Plateau van Duisburg van 4 of 8 km. Wie later vertrekt, brengt wel best een zaklamp mee. In de zaal kan je dan weer terecht voor een hapje en een drankje.