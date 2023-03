KIJK. Bestuurder (56) passeert Lijnbus in bocht en knalt op tegenligger

Het ongeval gebeurde zondag 26 februari om 16.24u. Op de Langerodestraat in Neerijse reed de 56-jarige bestuurder richting Huldenberg, toen hij besloot een lijnbus in te halen. Dat manoeuvre voerde de vijftiger uit Overijse echter uit in een bocht over een volle lijn, waardoor hij zijn tegenligger niet zag aankomen. Die kon nog remmen toen hij de Toyota plots zag opduiken, maar een aanrijding was onvermijdelijk. De bestuurder knalde zowel tegen de lijnbus als het voertuig van zijn 24-jarige tegenligger uit Bertem.