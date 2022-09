Joost Bonte gastspreker op infoavond : "Armoede is meer dan centen tekort hebben”

Inschrijven kan via de webwinkel of via het lokaal dienstencentrum: dienstencentrum@huldenberg.be of 02 302 43 59.

Joost Bonte was coördinator van het straathoekwerk in West- en Oost-Vlaanderen. Hij wordt gezien als de pionier van het straathoekwerk en een expert in sociaal beleid. Hij is de bezieler en trekker van uiteenlopende projecten die de situatie van mensen in de meest kwetsbare posities ondersteunen. “Armoede is meer dan centen tekort hebben”, aldus Joost. “Armoede is in hoofdzaak geen aansluiting meer vinden, overal uitgesloten worden, geen kansen meer krijgen om je aan te sluiten bij de rest van de maatschappij. Armoede is eigenlijk een soort van isolement.”