Huldenberg neemt deel aan Telraam en roept inwoners op om verkeer te tellen

Het afgelopen jaar heeft de gemeente al verschillende testopstellingen opgezet. Denk maar aan het centrum van Ottenburg, de Kaalheide en de Langestraat. Daarbij hebben ze ook gemonitord wat de impact was op het verkeer. Die cijfers werden geanalyseerd. Nu wil het bestuur nog een stapje verder gaan. Met Telraam kan iedereen zelf verkeerstellingen houden in zijn of haar eigen straat.

Telraam is een verkeersteller. Die wordt voor je raam geplaatst om alle verplaatsingen in de straat te registreren. Zo krijg je inzicht in het verkeer in je straat, hoe het dagelijks varieert en hoe hard er wordt gereden. De inzichten helpen de gemeente om te bouwen aan gezondheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Hier vind je alle nodige info om deel te nemen. Je kan je nog kandidaat stellen tot 31 augustus.