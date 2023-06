Huldenberg maakt zich klaar voor eerste Hoppinpunt met nieuwe fietsenstalling op Gemeenteplein

NET OPEN. Den Beiaard in Leuven neemt frisse start met nieuwe uitbaters: “We blijven de brasserie van het volk”

Brasserie Den Beiaard op het Ladeuzeplein in Leuven is weer open. De bekende horecazaak sloot eind januari onverwacht de deuren, maar is nu helemaal terug met nieuwe uitbaters en een opgefriste look: “We hebben enkele maanden hard gewerkt om het interieur een nieuw elan te geven, maar Den Beiaard blijft wel de brasserie van het volk”, aldus het trio achter de vernieuwde zaak.