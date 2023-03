Huldenberg gaat extra laadpalen plaatsen in Loonbeek en Sint-Agatha-Rode

Na proefpro­ject in Groenlaan verhuist deelwagen naar omgeving van kerk Moorsel

Inwoners van Moorsel kunnen voortaan een deelwagen gebruiken die achter de kerk geparkeerd staat. Vorig jaar startte een proefproject in de Groenlaan in de Tervuurse deelgemeente, maar volgens het schepencollege was die locatie niet ideaal.