Hondje Michelle (2) opnieuw vergiftigd in Huldenberg: “Plots begon ze te trillen, daarna werd ze zelfs even blind”

De feiten deden zich voor op zaterdag 19 augustus. Charlotte Famaey (22) ging toen wandelen langs het IJsepad in Huldenberg en daar ging het mis. “Plots zag ik dat mijn hondje Michelle (2,5) aan het eten was van rauwe kip die in het gras lag en ik zag meteen dat er vergif in zat. We zijn naar huis gelopen en daar heb ik haar een maagspoeling gegeven, op aanraden van de dierenarts. Ik heb haar veel laten eten en dan een lepeltje met zout in de mond gegoten. Daardoor geven ze over en komt alle maaginhoud eruit, inclusief het vergiftigd vlees dus. Vergif heeft ongeveer 2 uur nodig om in te werken. Je hebt dus tijd om er iets aan te doen als je het ziet gebeuren, maar je moet wel snel handelen.”

Lepel met zout

Charlotte wist wat ze moest doen omdat het helaas niet de eerste keer was dat haar hondje wordt vergiftigd. “In februari hebben we exact hetzelfde voorgehad", vervolgt ze. “Toen hebben we het niet zien gebeuren en hebben we ons hondje met spoed naar de dierenarts moeten brengen. Een paar uur na de wandeling begon ze te trillen en plots werd ze blind. Het leek alsof ze een soort van epilepsieaanval had. Toen we bij de dierenarts aankwamen was ze al buiten bewustzijn. Na een hevige nacht is ze er toen gelukkig ook doorgekomen, maar niet zonder gevolgen. Zo kan ze geen lange wandelingen meer verdragen door de schade dat het vergif heeft aangericht. Gelukkig heeft ze wel haar zicht teruggekregen. Ik kom regelmatig buurtbewoners tegen en ik ben blijkbaar niet de enige die het hier in de buurt van Basisschool Den Elzas al heeft meegemaakt. Er zou regelmatig ook vergif liggen op de wandelpaden tussen de velden richting Duisburg. We hebben klacht ingediend bij de politie en zij onderzoeken de feiten. Hopelijk worden de daders snel gevat, want dit is schandalig.”