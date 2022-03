Grote stroompanne in brede regio rond Huldenberg

Heel wat bewoners van de regio rond Huldenberg kwamen zondagochtend omstreeks half acht ‘s tot een ontnuchterende vaststelling: een probleem met het stroomnet. En eentje met grote gevolgen want duizenden inwoners zaten zonder elektriciteit. Dat was onder meer het geval in de Kleinwaverstraat, de Molenweg en de R. Borremansstraat. Ook zes andere straten kwamen zonder stroom te zitten. De panne ging ook verder dan de gemeente Huldenberg. In Loonbeek werden bijvoorbeeld dertien straten getroffen door de panne en in Neerijse zelfs twintig. Verder werd Bertem zwaar getroffen, meer concreet in liefst 65 straten. In Leefdaal, Everberg, Vossem en Meerbeek een gelijkaardig verhaal. Volgens Fluvius was de panne onder controle rond 09.47 uur, iets meer dan twee uur na de eerste melding.