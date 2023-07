Sabine uit Leuven is één van de 50 lokale helden van BEHEROES die een plek kreeg op de koninklij­ke tribune: “Iemand met het hart op de juiste plaats”

In het voorjaar riep BEHEROES de bevolking op om een lokale held te nomineren. Uit de genomineerden selecteerde de organisatie 50 mensen die een speciaal plaatsje op de tribunes kregen voor het nationale defilé in Brussel, in aanwezigheid van de koninklijke familie. “De kers op de taart. Dat pakt niemand me meer af”, aldus de Leuvense die omschreven wordt als ‘poeslieve Sabine’.