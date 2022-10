Gemeentebestuur zet verwarming lager door energiecrisis

In alle openbare gebouwen van de gemeente zal de temperatuur dalen naar 19 graden om energie te besparen. “Maar dat is niet het enige”, vertelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. “Momenteel doven we de straatverlichting van middernacht tot 06u, maar we zijn in overleg met Fluvius om dit te veranderen. We zouden de straatverlichting willen doven tussen 23u en 05u indien mogelijk. De verlichting langs de gewestweg blijft wel branden. Op de kerstverlichting gaan we niet besparen. Toegegeven, in Huldenberg zijn dan enkel ledlampen in de kerstbomen in de verschillende deelgemeenten, maar we vinden het belangrijk dat dit zo blijft.”