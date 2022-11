Gemeente en Samana brengen mantelzorgers bij elkaar

Overijse “Dit is spelen met de levens van onze kleuter­tjes”: vandalen steken opberghok ’t Kasteeltje in brand, terwijl kindjes amper tien meter verderop in opvang zitten

GO!-basisschool ’t Kasteeltje in Overijse is donderdagochtend aan een ramp ontsnapt. Vandalen staken er het opberghok in brand, terwijl amper tien meter verderop in een aanpalend lokaal kleutertjes in de opvang zaten. De zoveelste vandalenstreek in amper twee jaar tijd in de school. “En het wordt steeds erger. Waar gaat dit eindigen?”, vraagt directeur Gerrit Vanden Waeyenbergh zich af. Hij overweegt nu om camera’s te plaatsen.

10 november