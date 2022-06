GBS Den Elzas organiseert zomerbar op 25 juni

Leuven Opnieuw klap voor Exotic World: bij herinrich­ting Blauwe Hoek is geen loszone voorzien. “Het voelt alsof de stad ons hier weg wil”

‘De laatste der Mohikanen’. Buurtwinkel Exotic World is al sinds de jaren tachtig van vorige eeuw een gevestigde waarde in de buurt. In het begin van dit jaar kregen de uitbaters te horen dat hun winkelpand plaats moest ruimen voor studentenkoten. Als klap op de vuurpijl stelden de winkeliers vast dat bij de herinrichting van de Blauwe Hoek er met hun loskade geen rekening werd gehouden. “Moeten de camions dan over de bloemen rijden?”

10 juni