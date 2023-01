Duitse helm uit Eerste Wereldoorlog gevonden in Neerijse

“De helm is herkenbaar aan de twee typische uitsteeksels aan de zijkanten die enerzijds voor ventilatie waren maar ook konden dienen om een extra stalen plaat te monteren”, aldus het agentschap Onroerend Erfgoed. “Het model werd gebruikt vanaf 1917 en ook nog in het interbellum. In de Tweede Wereldoorlog had de Stahlhelm deze uitsteeksels niet meer. Het is dan wel geen Romeins goud maar de vondst is wel een teken van hoe het hier meer dan 100 jaar geleden is geweest. Het is ook een moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van alles en zeker van de tijd. Omdat archeologie waardevolle kennis over het verleden kan aanreiken, is het belangrijk om zo’n vondst altijd te melden aan de Vlaamse overheid. Als je iets vindt waarvan je vermoedt dat het wel eens een archeologisch waarde zou kunnen hebben, moet je dat binnen de drie dagen melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.”