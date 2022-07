De Vreugdestappers organiseren hun eerste Pannenkoekentocht

Wandelclub de Vreugdestappers Huldenberg VZW organiseert naar jaarlijkse traditie de Zomerwandelingen. Deze gaan door op zondag 24 juli. Wie er die dag niet bij kan zijn, niet getreurd! Maandag 25 juli heb je een herkansing. Dan vindt de eerste Pannenkoekentocht plaats. De wandelaars kunnen kiezen tussen afstanden van 4 tot 27 km en er wordt gewandeld op het plateau tussen de IJse en de Voervallei, op-en-neer naar Huldenberg hoog boven de IJse of in het natuurreservaat de Doode Bemde. Elke afstand biedt een unieke blik in de omgeving. In de startzaal zullen er drank en versnaperingen voorzien worden en natuurlijk ook pannenkoeken!