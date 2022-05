Ciëlo zorgt voor vier generaties vrouwen in haar familie

Leuven Initiatief­ne­mers van de zone 30-enquête over het mobili­teits­plan Kes­sel-Lo: “Een goede aanzet, maar waar blijven de echte oplossin­gen?”

Met hun enquête vroegen initiatiefnemers Tim Lenaerts (42) en An Claes (44) om een kritische bijsturing van de algemene uitrol van zone 30 in de Leuvense deelgemeenten. De oproep bracht heel wat op de been: begrip, maar ook ongeloof en verwijten. Bijna 1.500 handtekeningen verder en vier maanden later lanceerde het stadsbestuur het langverwachte mobiliteitsplan voor deelgemeente Kessel-Lo. “Waar is de participatie én empathie met de rand- en buurgemeentes?”

29 april