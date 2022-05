Buck-e stimuleert zachte weggebruikers in Huldenberg: “Kinderen zeuren nu bijna om te voet of met de fiets naar school te komen”

Huldenberg Buck-e is een nieuw beloningssysteem waarmee kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, een beloning krijgen. Daarmee wil het lokaal bestuur van Huldenberg zachte mobiliteit stimuleren en tegelijk de lokale economie versterken. “Buck-e is de kers op de taart rond het veilig verkeer van en naar onze Huldenbergse scholen”, vertelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven.

Huldenberg is dé fiets- en wandelgemeente. De coronajaren dreven ons naar de fiets en wandelschoenen en ook de gekte rond het WK Wielrennen zindert nog na. Meer en meer mensen blijven de prachtige fietsroutes en trage wegen in Huldenberg (her)ontdekken. “Die zachte weggebruikers koesteren we en daarom blijven we er met projecten zoals Buck-e ook in investeren”, vertelt Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven.

“Met Buck-e wil het lokaal bestuur van Huldenberg zachte mobiliteit stimuleren en tegelijk de lokale economie versterken. Doel is om kinderen die naar school fietsen of stappen er blijvend bewust van maken dat ze de juiste keuze maken. Een sensor op hun fiets of rugzak registreert hun verplaatsing en daarvoor ontvangen zij digitale munten. Die ‘bucks’ ruilen ze om bij een lokale handelaar. Een lokale ijsjeszaak, marktkramer en chocoladewinkel tekenden al in, maar extra omruilplekken bij handelaars blijven welkom.”

Quote We horen van ouders dat kinderen er bijna om zeuren om te voet of met de fiets naar school te komen. Directeur Els Vanderlinden

Enthousiaste leerlingen

Voor Huldenberg is de Buck-e de kers op de taart rond het veilig verkeer van en naar de Huldenbergse scholen. “Door onder meer het Octopusproject werd de schoolomgeving al heel wat veiliger gemaakt”, vervolgt Vangoidtsenhoven. “Daarenboven bieden onze scholen zowel theoretische als praktijklessen veilig verkeer aan. Anderzijds heropenden we al tal van trage wegen. Die voetwegen vormen een zeer veilige manier om de school te bereiken. En nu kunnen we de leerlingen die te voet of met de fiets naar de school komen ook nog extra belonen.”

“Al vanaf het eerste moment maakte Buck-e heel veel enthousiasme los bij onze leerlingen”, klinkt het bij Els Vanderlinden, directeur van vrije basisschool De Bolster uit Neerijse die twee weken geleden instapte. “En we merken effectief al kleine en grotere veranderingen in het gedrag van onze leerlingen. We horen van ouders dat kinderen er bijna om zeuren om te voet of met de fiets naar school te komen. Jammer dat niet alle kinderen kunnen deelnemen: sommigen wonen te ver en voor anderen is het traject echt te gevaarlijk. Hopelijk springen in de toekomst nog meer handelaars op de kar zodat onze sparende leerlingen ook op meer plekken terechtkunnen om hun bucks te verzilveren.”

Volledig scherm Buck-e is een nieuw beloningssysteem waarmee kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, een beloning krijgen. © RV