Brandweer kan heidebrand tijdig blussen

Hoe de brand in het stuk natuurgebied kon ontstaan is niet, duidelijk. Er werd wel een aanzienlijk stuk van enkele aren in de as gelegd door de vuurzee, dat zich snel verspreidde. De brandweerlieden van Hulpverleningszone Oost kwamen tijdig tussen, zodat het vuur niet oversloeg. De brandweer waarschuwt om niet te roken in de kurkdroge gebieden, om kinderen er niet alleen te laten spelen en uiteraard geen vuurtje te stoken. Wat betreft de droogte is er niet veel beterschap op komst.

De voorspelde eerste nationale hittegolf van 2022 is maandag net niet uit de startblokken gekomen. In referentiepunt Ukkel steeg de maximumtemperatuur tot 24,9 graden Celsius om 16.20 uur. Na een lichte daling bleef de opflakkering steken op 24,8 graden. Volgens het KMI staat er dinsdag opnieuw veel zon op het programma bij maxima tussen 22 graden aan zee, 26 of 27 graden in de Ardennen, 28 graden in het centrum en 30 graden in het uiterste zuiden. De wind waait meestal matig in het binnenland en soms vrij krachtig aan zee uit noordoostelijke richtingen.