Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in: “Duurzaam, functioneel en ingebed in het groene landschap”

HuldenbergIn Loonbeek start het nieuwe schooljaar in een gloednieuw gebouw. De nieuwbouw voor de wijkafdeling van gemeentelijke basisschool Den Elzas is nagenoeg energieneutraal en maakt op inventieve wijze gebruik van de natuurlijke helling waartegen ze is gebouwd. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) kwam langs voor de feestelijke inhuldiging én om vers schepijs te serveren aan alle leerlingen. “Een prachtig project dat ook zal worden opengesteld voor de lokale gemeenschap in Huldenberg”, vertelt hij.

Het nieuwe schoolgebouw in Loonbeek is het eerste project van de gemeente met een design and build-procedure: daarbij vormen de architect en de aannemer één bouwteam. De gekozen techniek is IFD: industrieel, flexibel en demontabel. Het is een geïntegreerde benadering van modulair ontwerpen en bouwen en een keuze die heel nauwe samenwerking vraagt tussen ontwerper, opdrachtgever, bouwonderneming en toeleveranciers. De school in Loonbeek is dan ook het resultaat van een teaminspanning van alle bouwpartners.

Vrijdag werd het gebouw feestelijk ingehuldigd in het bijzijn van het schepencollege van Huldeberg, alle leerlingen van gemeentelijke basisschool Den Elzas en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De nieuwe school is nagenoeg energieneutraal en maakt op inventieve wijze gebruik van de natuurlijke helling waartegen ze is gebouwd”, vertelt Weyts. “De multifunctionele centrale tribunehal is daarbij de absolute eyecatcher van het hele bouwproject. Het project heeft ongeveer 2.8 miljoen gekost waarvan de Vlaamse overheid 70% gesubsidieerd heeft. Het nieuwe gebouw zal ook worden opengesteld voor de lokale gemeenschap in Huldenberg. Alle inwoners zullen hier terecht kunnen voor sport, cultuur en veel meer. Het is een heel positief verhaal.”

Nieuwbouw als troef

De leerlingen van gemeentelijke basisschool Den Elzas zongen uit volle borst om het schooljaar feestelijk te starten in het nieuwe schoolgebouw en daarvoor werden ze even later beloond met vers schepijs, geserveerd door niemand minder dan minister Ben Weyts. Ook burgemeester Danny Vangoidtsenhoven stelt zich enorm tevreden met het resultaat.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Nieuw schoolgebouw basisschool Den Elzas in Loonbeek wordt ingehuldigd door Ben Weyts © Vertommen

“Het is een duurzaam en functioneel schoolgebouw geworden in een prachtige omgeving”, vertelt hij. “Door de houten gevelbekleding is het op een natuurlijke wijze ingebed in het landschap zonder dominant over te komen. het is een gebouw tegen de natuurlijke helling aan gebouwd en functioneert zo als een keermuur voor de achterliggende grond. Ook binnenin wordt er gespeeld met dat niveauverschil. De ruimte tussen de klassen loopt uit op een tribunetrap die omhoog leidt naar het niveau van het achterliggende terrein. Op die manier benut ook die centrale speelstraat de natuurlijke helling. De openheid en ruimtelijkheid werken de interactie tussen de klassen in de hand en maken de beleving in het gebouw een stuk boeiender.”

Quote Die sterke relatie met buiten en met het omliggende groen, in de speelzones op de speel­plaats bijvoor­beeld, bevordert het welbehagen en zorgt mee voor een aangename leer- en leefomge­ving. burgemeester Danny Vangoidtsenhoven

Energieneutraal

Het nieuwe schoolgebouw is een BEN-gebouw: bijna-energieneutraal. “Overal in het gebouw creëren lichtstralen extra lichtinval, een ingreep die in de toekomst ook zeker voelbaar zal zijn op de energiefactuur van de school”, aldus Vangoidtsenhoven. “De klassen zijn niet alleen voorzien van buitenramen, maar ook van binnenramen naar de speelstraat toe en zijn oost-west gericht. Zo hebben leerlingen minder last van storend zonlicht en daardoor wordt de kans op oververhitting in de klas kleiner. Die sterke relatie met buiten en met het omliggende groen, in de speelzones op de speelplaats bijvoorbeeld, bevordert het welbehagen en zorgt mee voor een aangename leer- en leefomgeving. De verwarming van het gebouw gaat via warmtepompen die zowel verwarmd cv-water als koelwater produceren. Op het dak voorzien zonnepanelen dan weer in de eigen stroombehoefte. Er is ook een decentraal ventilatiesysteem actief. Elk lokaal heeft zijn eigen CO2-meting en individuele ventilatie-unit die verse lucht aanvoert en vervuilde afvoert. Het regenwater wordt maximaal hergebruikt. Rond het gebouw kan het dan weer infiltreren door waterdoorlatende verharding. Het is een project waar we enorm trots op zijn en de alle leerlingen van Den Elzas gaan ongetwijfeld een fantastisch schooljaar tegemoet.”

Volledig scherm De nieuwbouw voor de wijkafdeling van gemeentelijke basisschool Den Elzas is nagenoeg energieneutraal en maakt op inventieve wijze gebruik van de natuurlijke helling waartegen ze is gebouwd. © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Volledig scherm Ben Weyts (N-VA) huldigt gloednieuw schoolgebouw in Loonbeek in © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.